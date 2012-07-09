СЕС перевіряє інформацію про масове отруєння у Бердичеві

Житомирська обласна санепідемстанція перевіряє інформацію про масове отруєння у Бердичеві, де з симптомами харчового отруєння до лікарні госпіталізовано 23 особи.

Про це УНІАН повідомили у відділенні гігієни харчування облСЕС.

У відділенні також зазначили, що офіційних даних щодо надзвичайної ситуації відомство поки що не має, водночас інформаційні повідомлення у ЗМІ привернули до ситуації увагу громадськості, й у СЕС постійно телефонують журналісти та жителі області.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичівську міську лікарню звернулося 23 особи (15 дорослих та 8 дітей) з симптомами харчового отруєння, серед дітей є малюки. Результати бактеріологічних аналізів постраждалих будуть готові за кілька днів.

Як повідомив житель міста Назар Вознюк, мати якого перебуває серед госпіталізованих, постраждалі їли тістечка з місцевої крамниці.