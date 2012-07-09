«Дніпросталь» готує позов до постачальника харчування

Адміністрація ТОВ «МЗ Дніпросталь» (Дніпропетровськ) готує позов до Господарського суду Дніпропетровської області до постачальника харчування на завод - ПП «Акарова-Опалейчук», оскільки після обіду в заводській їдальні отруїлися 60 працівників підприємства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Інтерпайп».

«Як тільки будуть готові необхідні документи, юристи заводу подадуть позов до суду й заяву до прокуратури. Причиною харчового отруєння робочих «Дніпросталі» став недобросовісний оператор їдальні», - повідомив кореспонденту УНІАН представник прес-служби.

Отруєння співробітників заводу сталося ввечері в п`ятницю, 6 липня. Протягом вихідних 60 осіб звернулися за допомогою до лікарів. 12 співробітників «Дніпросталі» госпіталізовано з харчовим отруєнням. Ще 48 осіб перебувають під амбулаторним наглядом лікарів. Стан госпіталізованих співробітників оцінюється як середнього ступеню тяжкості. Компанія взяла на себе всі витрати, пов`язані з лікуванням співробітників.

Наразі роботу заводської їдальні призупинено. Санепідстанція здійснює перевірку ПП. Постачальника харчування буде замінено негайно.

«Інтерпайп» також ініціює додаткові перевірки всіх операторів харчування, що забезпечують годування працівників на інших підприємствах компанії», - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.