В Одесі без грошей не пускають на пляж

Про це УНІАН повідомляли сьогодні в прес-службі прокуратури Одеської області.

Співробітники відомства виявили, що орендарі перешкоджають безкоштовному доступу відпочиваючих на територію пляжів «Аркадія», «Відрада», «Чайка» і «Рів`єра».

Крім того, «Курортний», «Аркадія» і «Дельфін» експлуатуються без паспортів на відкриття та функціонування пляжів, що також порушує право громадян на безпечний відпочинок біля моря.

Прокурор міста направив меру Одеси Олексію Костусєву подання з вимогою «усунути виявлені порушення й притягти до відповідальності посадовців, які не здійснюють належний контроль над відкриттям і функціонуванням пляжів відповідно до законодавства».

Прокуратура Одеської області має намір встановити щотижневий контроль за дотриманням законності на міських пляжах Одеси.

Примітно, що до списку порушників прокуратурою Одеси не включено пляж «Зебра» на 10-й станції Великого Фонтану, де журналістами напередодні зафіксований напад представників адміністрації та охоронців пляжної території на групу молодих одеситів, які відстоюють своє право на безкоштовний доступ на міські пляжі. Представник адміністрації цього пляжу відібрав і втопив у морі мобільний телефон однієї з громадських активісток, а іншу ударив по обличчю. Крім того, невідомі пробили колесо автомобіля учасника акції. Ці одесити звернулися із заявами до міліції про порушення їхніх законних прав на безкоштовний доступ на міські пляжі й морське водокористування.

Також у повідомленні прокуратури не зазначили скандальне будівництво нічного клубу «Ё-Москоу» безпосередньо на пляжі «Аркадія», що здійснюється з порушенням вимог Водного кодексу України. В 2011 році прокуратура вимагала від орендарів частини пляжу прибрати з його території металеві конструкції, а Приморський суд визнав їх незаконними. Проте подання прокуратури владою Одеси не було виконано - демонтаж металевих конструкцій не завершено, а навесні цього року будівництво нічного клубу поновилося.