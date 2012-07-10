Джерелом масового отруєння у Бердичеві стали еклери

Державна санітарно-епідеміологічна служба попередньо встановила, що джерелом масового отруєння у Бердичеві Житомирської області сталі тістечка "Еклер білий" виробництва місцевої компанії "Ласунка".

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Всі випадки захворювання попередньо пов`язані з вживанням заварних тістечок з кремом із згущеного молока "Еклер білий" виробництва ТОВ ВКФ "Ласунка" м. Бердичева", - зазначається у повідомленні.

Під час перевірки цеху вказаного підприємства були встановлені порушення вимог санітарного законодавства.

У результаті 9 липня головний державний санітарний лікар Бердичівського району виніс постанову про заборону експлуатації цеху ТОВ ВКФ "Ласунка".

Як повідомляв УНІАН, 7-9 липня у Бердичеві з харчовим отруєнням були госпіталізовані 24 особи, серед 8 дітей.