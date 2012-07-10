Прикарпаття: секретар сільради самовільно розлучила молоду пару

На Прикарпатті секретар сільради самовільно розлучила молоду пару.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, встановлено, що секретар однієї з сільрад Рожнятівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла виправлення в офіційні документи, щоб приховати факт реєстрації шлюбу. На прохання батьків чоловіка секретар викреслила в паспорті новоспеченої дружини проставлений штамп та запис про одруження, власноручно виконала дописку, що його внесено нібито помилково. Свідоцтва про одруження секретар теж не видала, мотивуючи це тим, що родичі чоловіка заперечують проти укладеного шлюбу.

Крім цього, секретар внесла зміни до всіх інших документів: журналу обліку заяв про шлюб, книги обліку оприбуткування й витрачання бланків.

Прокуратурою області стосовно чиновниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем, службове підроблення).