На Вінниччині від удару блискавки загинула жінка
14:42, 10 липня 2012Новини регіонів
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Вирішила швидко прибрати сіно
У селі Сологубівка Оратівського району Вінницької області від удару блискавки загинула жінка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 46-річна жінка до початку грози вирішила швидко прибрати сіно на території власного господарства. Разом з тим вже були розряди блискавки, яка й уразила жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.
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