На Вінниччині від удару блискавки загинула жінка

У селі Сологубівка Оратівського району Вінницької області від удару блискавки загинула жінка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 46-річна жінка до початку грози вирішила швидко прибрати сіно на території власного господарства. Разом з тим вже були розряди блискавки, яка й уразила жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.