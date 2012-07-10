Житомирщина: в дорожній аварії загинула жінка, ще 9 травмовано

Сьогодні близько 4-ї години ранку на 211-му кілометрі автодороги «Київ-Чоп» у Новоград-Волинському районі Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 1 людина загинула та 9 постраждали.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Управління ДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, водій автобуса Mercedes-Benz, 26-річний мешканець Рівненської області, рухаючись у напрямку Києва, не дотримався безпечної дистанції на мокрому відрізку дороги та врізався у вантажний автомобіль Renault Premium з напівпричепом, що їхав попереду.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинула 24-річна пасажирка автобуса, жителька Рівненської області. Водій автобуса та ще 8 пасажирів отримали травми.

Наразі міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження). Триває слідство, в ході якого будуть встановлені обставини та причини, що призвели до трагедії.