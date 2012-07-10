У центрі Львова обвалився будинок, загинули двоє осіб
14:54, 10 липня 2012Новини регіонів
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Одну госпіталізовано
Сьогодні близько 13.00 у центрі Львова стався обвал перекриття між четвертим поверхом і горищем житлового будинку на вулиці Січових стрільців, 8.
Про це повідомив УНІАН виконуючий обов’язки речника ГУ МНС України у Львівській області Ігор Курус.
Під завалами загинули двоє робітників. Ще одного працівника вдалося врятувати, його госпіталізовано.
Зараз на місці події працюють рятувальники, які розбирають завали. На даний момент відомо, що в будинку проводився ремонт. Сам будинок старої польської забудови.
З’ясовуються всі обставини надзвичайної події.
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