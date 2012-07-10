У центрі Львова обвалився будинок, загинули двоє осіб

Сьогодні близько 13.00 у центрі Львова стався обвал перекриття між четвертим поверхом і горищем житлового будинку на вулиці Січових стрільців, 8.

Про це повідомив УНІАН виконуючий обов’язки речника ГУ МНС України у Львівській області Ігор Курус.

Під завалами загинули двоє робітників. Ще одного працівника вдалося врятувати, його госпіталізовано.

Зараз на місці події працюють рятувальники, які розбирають завали. На даний момент відомо, що в будинку проводився ремонт. Сам будинок старої польської забудови.

З’ясовуються всі обставини надзвичайної події.