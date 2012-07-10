Жінку з пляжу відвезли до лікарні з переохолодженням
15:12, 10 липня 2012Новини регіонів
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Ще й з гострим алкоотруєнням
У Тернополі жінка потрапила в лікарню через переохолодження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався на дальньому пляжі міста.
Жінка в стані алкогольного сп’яніння проспала на пляжі всю ніч, при цьому ногами до пояса була повністю занурена у воду. Її доставили в першу міську лікарню, де лікарі констатували у неї гостре алкогольне отруєння та переохолодження тіла.
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