Жінку з пляжу відвезли до лікарні з переохолодженням

15:12, 10 липня 2012
Новини регіонів
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Ще й з гострим алкоотруєнням

У Тернополі жінка потрапила в лікарню через переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався на дальньому пляжі міста.
Жінка в стані алкогольного сп’яніння проспала на пляжі всю ніч, при цьому ногами до пояса була повністю занурена у воду. Її доставили в першу міську лікарню, де лікарі констатували у неї гостре алкогольне отруєння та переохолодження тіла.
 

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