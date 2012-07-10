Жінку з пляжу відвезли до лікарні з переохолодженням

У Тернополі жінка потрапила в лікарню через переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався на дальньому пляжі міста.

Жінка в стані алкогольного сп’яніння проспала на пляжі всю ніч, при цьому ногами до пояса була повністю занурена у воду. Її доставили в першу міську лікарню, де лікарі констатували у неї гостре алкогольне отруєння та переохолодження тіла.

