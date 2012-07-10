Львівщина: легковик в’їхав в автобус - травмовано 11 осіб

Сьогодні близько 13.00 біля села Бабино Самбірського району Львівської області жінка-водій, керуючи автомобілем «Део Ланос», несподівано виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з рейсовим автобусом.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, автобус слідував за маршрутом Львів-Калинів.

За попередніми даними, двоє пасажирів автобуса потрапили в реанімацію, один пасажир госпіталізований у травматологію, всім іншим у лікарні надають медичну допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група. Проводиться слідчі дії з метою встановлення причин та обставин ДТП.