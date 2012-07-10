СЕС Ялти спростовує інформацію про закриття великого пляжу

Ялтинська СЕС називає недостовірною інформацію, що з`явилася в Інтернеті, про закриття через брудну воду в морі популярного серед відпочиваючих Масандрівського пляжу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії курортного міста.

"Нічого подібного насправді немає. Пляж продовжує функціонувати в звичайному режимі", - заявив головний санітарний лікар міста Володимир Романенко.

За його словами, раніше подібні "качки" вкидалися в період гострої конкуренції між ялтинськими і сочинськими пляжами. "Сьогодні я навіть гадки не маю, звідки взялися дані про якісь "відхилення від стандартів" у пробах води", - заявив головлікар СЕС, висловивши жаль, що недостовірна інформація, котра негативно впливає на імідж Ялти, з`явилася саме в українських Інтернет-ЗМІ.

У мережі повідомлення про закритий пляж розміщуються з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров`я України.

Масандрівський пляж розташований в центральній частині Ялти і є популярним місцем відпочинку жителів міста і туристів.