У Києві посадовець влаштував сміттєзвалище

Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно директора комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району Києва за засмічення 0,25 га землі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сирецький гай».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що посадовець самовільно влаштував на території національного парку звалище побутових та будівельних відходів, розмістив машину з переробки дерев’яних виробів та складував залишки від їх утилізації на відкритому ґрунті.

За підрахунками Державної екологічної інспекції в м. Києві, розмір шкоди, спричиненої засміченням земель столичної паркової зони, становить 8,2 млн грн.

Кримінальну справу проти чиновника порушено за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель) ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Парк «Сирецький гай» входить до складу природно-заповідного фонду України, який охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною, зазначили в прокуратурі.