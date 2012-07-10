Контрабандисти переправляли цигарки річкою Буг

Працівники польської та української прикордонних служб затримали трьох чоловіків, котрі займалися переправлянням контрабандних цигарок з України до Польщі річкою Буг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби Польщі, польського громадянина з партією цигарок вартістю майже 30 тис. євро затримали днями в районі місцевості Шліпче Грубешовського району.

"Близько 250 тис. цигарок контрабандою доставлено через прикордонну річку Буг, а пізніше перенесені на луг поруч, де їх завантажено в автомобіль. Контрабандист, однак, не встиг від`їхати з товаром, бо був затриманий прикордонниками", - зазначається у повідомлені.

Польські прикордонники одразу повідомили про цей випадок українських колег, котрі в Україні затримали двох чоловіків із підготовленою до відправлення ще однією партією контрабандних цигарок.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року польські прикордонники виявили контрабандних цигарок на суму 6,7 млн дол., що майже на 20% більше показників перших трьох місяців минулого року.

Минулого року усі польські правоохоронні служби виявили на східному кордоні та у Польщі контрабандних цигарок на суму близько 100 млн доларів.