До Саші Попової повернулися пам'ять і зір

Стан Олександри Попової, яка була жорстоко побита в ніч з 9 на 10 березня, поступово поліпшується. Зараз дівчина вже самостійно може сісти, читає і навіть розповідає дитячі вірші.

Про це «Новинам-N» розповіла тітка Олександри Ірина Цвєтухина.

«Сашенька сама сідає в ліжку. Вона добре сидить і в колясці під час прогулянок на вулиці, ми вже не обкладаємо її подушками. Вона складає мозаїку, пазли - тренуємо моторику. Багато що згадує: наприклад, розповіла нам дитячий вірш про ведмедика клишоногого. Саші принесли книги - казки, вірші. Вона читає. Зір до неї повернулося, погляд вже не нерухомий», - поділилася Ірина Миколаївна.

Крім того, за її словами, Саша вже намагається брати участь у розмові, сміється, коли чує щось смішне. Для рідних Олександри всі ці маленькі перемоги дівчини, яка більше двох місяців пролежала в комі - просто щастя.

«Ми вже забирали Сашу на вихідні додому. Вона була дуже рада побачити свою кімнату, побувати в рідних стінах», - говорить Ірина Цвєтухина.

Потім, Олександру знову відвезли в палату - незважаючи на те, що ніяких препаратів дівчині вже не призначають, кілька разів на день їй в лікарні роблять необхідний лікувальний масаж.

За словами Ірини Миколаївни, в санаторії «Інгул» уже готова палата для Олександри з усім необхідним обладнанням. Саме там дівчина буде проходити реабілітацію, яка їй необхідна для відновлення всіх життєво важливих функцій. Основний акцент буде робитися на водні процедури - заняття в басейні допоможуть Саші встати на ноги. Перевезти дівчину в санаторій планується вже на цьому тижні.