У Львові обстежують квартири у зруйнованому будинку

У Львові триває обстеження квартир у будинку на вул. Січових Стрільців, 8, де стався обвал.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, приміщення, де обвалилося перекриття, належить релігійному об’єднанню «Методиська церква України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, у Львові на вул. Січових Стрільців, 8, у чотириповерховому житловому будинку під час проведення ремонтних робіт обвалилось дерев’яне перекриття між четвертим поверхом та горищем у трикімнатній квартирі. Обвал перекриття стався на площі близько 45 кв. м.

Внаслідок події загинули двоє чоловіків, ще один чоловік госпіталізований до лікарні у тяжкому стані.