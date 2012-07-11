Сумщина: у річку впав автомобіль - загинуло троє людей
09:33, 11 липня 2012Новини регіонів
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Повідомляє МНС
У Сумській області біля с. Манухівка Путивльського району у річку Сейм впав легковий автомобіль.
Троє людей, які перебували в автомобілі, потонули, повідомляє прес-служба МНС.
Вчора о 14.35 з дна річки підрозділом оперативно-рятувальної служби Путивльського району за допомогою автомобільного крана було піднято автомобіль з трьома загиблими.
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