У Маріуполі горів склад побутової хімії

Вчора в Маріуполі Донецької області горів склад побутової хімії.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, пожежа виникла вранці на складі побутової хімії в Жовтневому районі Маріуполя. Вогнем було пошкоджено 800 кв. метрів покрівлі, перекриття та товари побутової хімії.

Пожежа була локалізована через 3 години, а ліквідована майже через 4 години. Загиблих і постраждалих немає.

На даний час причина пожежі встановлюється.