У Маріуполі горів склад побутової хімії
09:35, 11 липня 2012Новини регіонів
0
Загиблих і постраждалих немає
Вчора в Маріуполі Донецької області горів склад побутової хімії.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, пожежа виникла вранці на складі побутової хімії в Жовтневому районі Маріуполя. Вогнем було пошкоджено 800 кв. метрів покрівлі, перекриття та товари побутової хімії.
Пожежа була локалізована через 3 години, а ліквідована майже через 4 години. Загиблих і постраждалих немає.
На даний час причина пожежі встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter