По факту отруєння на "Дніпросталі" порушено кримінальну справу

У Дніпропетровську міліція порушила кримінальну справу за фактом отруєння робітників ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» у заводській їдальні 7 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Справу порушено за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України – порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

За інформацією прокуратури, в ході епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі харчувались в обідній залі заводу в денну та нічну зміни та вживали одне з двох меню. Загальною стравою для всіх осіб, які потрапили до лікарні, був «оселедець під овочами».

Також дослідчою перевіркою встановлено, що приміщення для харчування та умови для транспортування страв не відповідають нормам чинного законодавства. Їжа готувалася в антисанітарних умовах. У працівників підприємства відсутні відомості про проходження медичного огляду, на момент перевірки у приміщенні, де готувалася їжа, було відсутнє мило та одноразові рушники.

За даними прокуратури, 7 липня в інфекційний стаціонар лікарні № 21 Дніпропетровська у стані середнього ступеню тяжкості було госпіталізовано 8 працівників ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь» з діагнозом «гастроентероколіт». У трьох осіб лабораторно виявлено збудник сальмонельозу. Згодом, крім госпіталізованих, за медичною допомогою до поліклініки заводу з симптомами гострої кишкової інфекції звернулося ще 29 осіб, які від госпіталізації відмовилися.