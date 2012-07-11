Отруєні тістечками жителі Бердичева вимагають компенсації

Отруєні тістечками жителі Бердичева Житомирської області вимагають компенсації від кондитерського підприємства.

Як повідомила УНІАН постраждала Тетяна Вознюк, вона і решта отруєних вимагатимуть через суд матеріальної компенсації від підприємства, яке виготовило тістечка.

Кондитерський цех зараз не працює, це підприємство діяло без дозволу в антисанітарних умовах, повідомили УНІАН у СЕС Бердичівського району.

За результатами попередніх лабораторних даних, у спеціалістів є підозра на сальмонельоз.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 липня у Бердичеві з харчовим отруєнням були госпіталізовані 24 особи, серед яких 8 дітей.

За фактом масового отруєння людей порушено кримінальну справу (ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України).