Дніпро та пляжі Києва перетворилися на "громадський туалет"

Справжня причина масового закриття київських пляжів в тому, що відпочивальники перетворили Дніпро в громадський туалет. У чому купаються кияни в розпал пляжного сезону - екологам навіть гидко озвучувати.

На 6-х пляжах столиці екологи знайшли кишкову паличку. Екологи стверджують: якби туалетів вистачало на всіх відпочивальників, забруднень води поменшало б, ідеться в сюжеті ТСН.

Щороку столичні пляжі працюють не більше двох місяців. Потім через бактеріологічні показники їх треба закривати. Але цього літа ситуація стала особливо критичною. "Дніпро почав цвісти два дні тому – на два тижні раніше, ніж у попередні роки. І з кожним роком цвітіння починається все раніше", - хвилюється еколог Володимир Борейко. Проблема відсутності туалетів, за його словами, актуальна майже для всіх українських пляжів.

Комунальники кажуть – вони за чисту воду, а забруднюють її відпочивальники та власники катерів, які всі фекалії зливають у річку. "Після Євро нам лишився добрий спадок – 10 нового зразка вбиралень, які ми додатково повстановлюємо на пляжах, де в нас є критична ситуація", - повідомив заступник директор КП "Плесо" Костянтин Пігуля. Та навіть самі комунальники зізнаються, що спадок Євро – це мізер порівняно з масштабами проблеми.