48-річний чоловік «замінував» в Черкасах нічний клуб

У Черкасах міліція затримала 48-річного чоловіка, який «замінував» місцевий нічний клуб «Міленіум».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, черкащанин зателефонував на спецлінію «101» і повідомив про закладення вибухівки в нічному клубі. Під час обстеження приміщення було евакуйовано 70 осіб, перевірено будівлю та прилеглу територію, втім, жодного вибухового пристрою чи небезпечної речовини вибухотехніки не знайшли.

Шляхом проведення слідчо-оперативних заходів оперативники менш ніж за добу вийшли на слід «мінера» і затримали чоловіка у його квартирі. Той не заперечував свою провину і у всьому зізнався. Він пояснив, що причиною витівки стала образа на охоронців нічного клубу, які не впустили його до розважального закладу через невідповідний зовнішній вигляд. Відвідувача це обурило, оскільки він прийшов відпочивати не один, а з подругою, на яку хотів справити враження.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років.