Одещина: в Арцизі з'явилася електрика і вода

У місті Арциз Одеської області повністю відновлено енергопостачання та подачу води.

Знеструмленими залишаються лише 3 населених пункти Арцизького району, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. Прогнозується, що там них світло з’явиться найближчим часом.

На місці події продовжують працювати співробітники МНС. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 5 автоцистерн, 2 аварійно-рятувальних автомобіля, 4 мотопомпи та 36 чоловік особового складу. Додатково для відкачування води залучено 2 асенізаторських автомобілі одного з комунальних підприємств міста.

Як відомо, 10 липня в Арцизі внаслідок зливи та шквального вітру було затоплено 5 приватних житлових будинків, підтоплено близько 200 житлових будинків, надвірних споруд та підвалів. Також було підтоплено та знеструмнено Арцизський РЕМ.

У зв’язку з цим було припинено енергопостачання 15 тисяч жителів міста Арциз, 4 сільських населених пунктів району та ферми з поголів’ям 14 тисяч свиней.

Підтоплення залізничного депо станції Арциз не вплинуло на рух потягів міжрайонного сполучення.