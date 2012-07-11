В Одесі пройшов град з куряче яйце

Сьогодні в Одесі пройшла сильна злива, що перетворила вулиці міста на вируючі потоки.

Як повідомляє сайт Думская.net, частина житлового масиву Таїрова, центр міста, а також Балківська і Пересип залиті водою. Автомобілі практично пливуть по заповненим водою вулицям. Також рух автотранспорту ускладнений тим, що в деяких місцях від сильного вітру проїжджа частина завалена масивними гілками.

Як видно на фотографіях сайту, рівень води місцями доходить до півметра. Так само сайт повідомляє, що, за словами очевидців, в окремих районах пройшов град розміром з волоський горіх.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Арцизі в результаті зливи і шквального вітру було затоплено 5 приватних житлових будинків, підтоплено близько 200 житлових будинків, надвірних споруд і підвалів. Також було підтоплено і Арцизькі РЕС. У зв`язку з цим було припинено енергопостачання 15 тисяч жителів міста Арциз, 4 сільських населених пунктів району і ферми з поголів`ям 14 тисяч свиней.

Підтоплення залізничного депо станції Арциз не вплинуло на рух поїздів міжрайонного сполучення.