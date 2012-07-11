Через буревій і зливи частково обірвані ЛЕП в Одесі

Через вітер та зливи, що пройшли сьогодні в Одесі та області, частково обірвані лінії електропередач в Одесі і знеструмлено 6 сіл в Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили УНІАН у відділі роботи із ЗМІ та громадськістю територіального управління МНС в Одеській області, до ліквідації наслідків стихії в Білгород-Дністровському районі залучено два пожежно-рятувальних відділення, в Ізмаїлі і Саврані - по одному.

На центральних вулицях Одеси, а також у районі Пересип працює 5 пожежно-рятувальних відділень з відкачування води в офісних будівлях і в школі № 56.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в Одесі пройшла сильна злива, що перетворила вулиці міста на вируючі потоки. Рівень води місцями доходив до півметра і автомобілі практично пливли по вулицям. Рух автотранспорту ускладнювався тим, що від сильного вітру проїжджа частина була завалена масивними гілками.

10 липня в Арцизі Одеської області в результаті зливи і шквального вітру було затоплено 5 приватних житлових будинків, підтоплено близько 200 житлових будинків, надвірних споруд і підвалів. Також було підтоплено і Арцизькі РЕС. У зв`язку з цим було припинено енергопостачання 15 тисячам жителям міста Арциз, 4 сільських населеним пунктам району і фермі з поголів`ям 14 тис. свиней.