Сумщина: під ганком школи знайшли авіабомбу часів війни

На Сумщині в райцентрі Велика Писарівка під порогом школи знайшли авіаційну бомбу часів війни.

Як повідомив УНІАН співробітник Сектора зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Андрій Корчака, бомба була виявлена 10 липня під час ремонту будівлі школи. Коли старий ганок демонтували, під ним виявили 50-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Бомбу вже знешкодили.