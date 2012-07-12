Херсонщина: на залізниці горів вагон з сіркою

Вчора у Херсонській області на залізничній станції Калініндорф (Великоолександрівський район) горів вантажний вагон з сіркою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління МНС у Херсонській області, пожежа сталася о 19.11. Горіла комкова сірка у відкритому металевому вагоні на площі 40 кв. м Загальна вага сірки у вагоні - 68 тонн. Пожежу було ліквідовано о 20.55.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня на станції Біла Криниця у Великоолександрівському районі Херсонської області горів вагон з комковою сіркою у металевому вагоні вантажного потягу. Площа пожежі становила 12 кв. м.