Житель Артемівська «замінував» супермаркет, отримав термін

Жителя Артемівська Донецької області, який повідомив про неправдиве замінування супермаркету, засуджено за сукупністю злочинів до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Артемівського міськвідділу міліції.

У міліції нагадали, що того дня, отримавши тривожний сигнал про замінування, правоохоронці опинилися на місці події за лічені хвилини. Були вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки громадян, а в подальшому з`ясувалося, що повідомлення про вибух було неправдивим.

Правоохоронці визначили, хто телефонував - ним виявився чоловік, який на той момент перебував у СІЗО. Він позичив у сусіда по камері мобільний телефон та заради розваги набрав «102», повідомивши оператору, що через 15 хвилин у будівлі супермаркету станеться вибух.

Псевдомінер був упевнений, що перебування за гратами автоматично забезпечує йому алібі. Але за свої кримінальні забави фігуранту довелося відповісти перед законом, зазначається в повідомленні.