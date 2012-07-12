Хмельниччина: немовля випило засіб “Білизна”

З опіками госпіталізовано

У Шепетівці Хмельницької області немовля 2011 р. н. через недогляд батьків випило засіб побутової хімії “Білизна”. Як повідомили кореспондента УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС у Хмельницькій області, потерпілу дівчинку госпіталізовано до реанімаційного відділення райлікарні із діагнозом «хімічний опік стравоходу і шлунку розчином хлору».

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