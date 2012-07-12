У 3 осіб з 24, що отруїлися у Бердичеві, сальмонельоз

Лабораторно підтверджено сальмонельоз у трьох осіб з 24, що отруїлися тістечками у Бердичеві Житомирської області.

Як повідомила УНІАН начальник Відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Теруправління МНС у Житомирській області Ірина Романюк, станом на сьогоднішній ранок у Бердичівській центральній лікарні залишаються 10 хворих, з них одна дитина. лабораторно підтверджено сальмонельоз у трьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 липня у Бердичеві в результаті отруєння тістечками були госпіталізовані 24 особи, серед яких 8 дітей.

За фактом масового отруєння людей порушено кримінальну справу (ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України).