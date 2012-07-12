На Прикарпатті від удару блискавки загинула 51-річна жінка
12:32, 12 липня 2012Новини регіонів
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Вона померла на місці
На Прикарпатті від удару блискавки загинула 51-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, вчора о 22.50 на пункт зв`язку державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від міліції про те, що у с. Кричка Богородчанського району на полі блискавка влучила в 51-річну жінку. Вона померла на місці.
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