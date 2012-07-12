В Одесі закрили всі пляжі



Одеська міська санепідемстанція закрила всі міські пляжі.

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар міста Іван Клементьєв, «водокористування на всіх пляжах забороняється як мінімум протягом трьох днів – до отримання результатів дослідження фахівцями нових проб морської води».

Причина закриття пляжів у тому, що через сильний дощ у море з міських вулиць змило багато бруду, додав він.

«Почекаємо поки показники будуть у нормі», - сказав І.Клементьєв.

Небезпеку морського водокористування після сильних злив підтвердили і фахівці-екологи Одеського державного екологічного університету, пославшись на те, що «станції біологічного очищення при інтенсивних опадах неспроможні прийняти обсяги води, що різко збільшуються, - зазвичай відбуваються аварійні викиди рідини в море. У таких випадках морське водокористування може викликати в тих, хто купається, різні шлункові і шкірні захворювання».