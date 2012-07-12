Луганщина: працівники нелегальної шахти отримали 95% опіків тіла

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, нещасний випадок стався сьогодні вночі при роботі з горючими матеріалами.

«Власник копанки встановлений, але ще не арештований. Можливо, це відбудеться завтра, коли будуть зібрані необхідні матеріали», - сказала Т.Погукай.

За її словами, кримінальні справи порушено за фактом нелегального видобутку вугілля й за фактом пожежі за ч.2 ст.240 і ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України.

Постраждалі перебувають у реанімації міської лікарні Красного Луча.