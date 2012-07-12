У Криму знищено поле конопель вартістю понад $1 млн
16:22, 12 липня 2012Новини регіонів
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Ховали за соняхами
У Криму працівники СБУ і МВС знищили посадку конопель на площі близько 1 га, вартістю понад 8 млн грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління СБУ.
Для маскування по периметру конопляного поля був висаджений соняшник, а межі насаджень обладнані звуковою сигналізацією.
Затримані 4 кримчан. Порушено кримінальну справу за статтею 310 Кримінального кодексу (посів або вирощування снодійного маку чи конопель).
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