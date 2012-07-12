У Криму знищено поле конопель вартістю понад $1 млн

У Криму працівники СБУ і МВС знищили посадку конопель на площі близько 1 га, вартістю понад 8 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління СБУ.

Для маскування по периметру конопляного поля був висаджений соняшник, а межі насаджень обладнані звуковою сигналізацією.

Затримані 4 кримчан. Порушено кримінальну справу за статтею 310 Кримінального кодексу (посів або вирощування снодійного маку чи конопель).