Затримано продавця дисків з дитячою порнографією

У Дніпропетровську працівники Управління карного розшуку Головного управління МВС в Дніпропетровській області затримали 33-річного чоловіка, який продавав диски з дитячою порнографією.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю обласної міліції.

Встановлено, що зловмисник 21 червня поштою надіслав рекомендований лист мешканцю Дніпродзержинська з DVD-диском, на якому, згідно з висновком експертизи, був відеозапис порнографічного характеру, створений за участю дітей. За вказаний диск чоловік, скориставшись послугами одного з банків, сплатив 260 грн.

У подальшому з’ясувалося, що ділок збував свою продукцію на території Дніпропетровської області, а своїх клієнтів знаходив за допомогою інтернету.

В ході проведення обшуку у затриманого, окрім порнографічної відеопродукції, було вилучено: 21 одиницю холодної зброї, близько 600 набоїв різного калібру та три пістолети. Вилучені зброя та бойові припаси направлені на балістичну експертизу.

Слідчим відділом Дніпродзержинського міського управління порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).