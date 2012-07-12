Затримано продавця дисків з дитячою порнографією

16:29, 12 липня 2012
Новини регіонів
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Вилучено й зброю

 У Дніпропетровську працівники Управління карного розшуку Головного управління МВС в Дніпропетровській області затримали 33-річного чоловіка, який продавав диски з дитячою порнографією. 

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю обласної міліції. 

Встановлено, що зловмисник 21 червня поштою надіслав рекомендований лист мешканцю Дніпродзержинська з DVD-диском, на якому, згідно з висновком експертизи, був відеозапис порнографічного характеру, створений за участю дітей. За вказаний диск чоловік, скориставшись послугами одного з банків, сплатив 260 грн.

У подальшому з’ясувалося, що ділок збував свою продукцію на території Дніпропетровської області, а своїх клієнтів знаходив за допомогою інтернету.

В ході проведення обшуку у затриманого, окрім порнографічної відеопродукції, було вилучено: 21 одиницю холодної зброї, близько 600 набоїв різного калібру та три пістолети. Вилучені зброя та бойові припаси направлені на балістичну експертизу.

Слідчим відділом Дніпродзержинського міського управління порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

 

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