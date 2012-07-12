Вінниччина: 16-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху

У місті Бар Вінницької області 16-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху.

Про це повідомляє прес-служба Теруправління МНС у Вінницькій області.

Дівчина перебуває у хірургічному відділені Барської центральної районної лікарні у непритомному стані з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма голови, внутрішня кровотеча черевної порожнини».

Причини події встановлюються.