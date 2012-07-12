Вінниччина: 16-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху
16:46, 12 липня 2012Новини регіонів
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Причини події встановлюютьс
У місті Бар Вінницької області 16-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху.
Про це повідомляє прес-служба Теруправління МНС у Вінницькій області.
Дівчина перебуває у хірургічному відділені Барської центральної районної лікарні у непритомному стані з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма голови, внутрішня кровотеча черевної порожнини».
Причини події встановлюються.
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