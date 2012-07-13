На ринку Феодосії ветеринари виявили заражене м'ясо

Фахівці ветеринарної служби Феодосії під час перевірки на центральному ринку міста виявили у свинині збудника небезпечного захворювання - цистицеркозу.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, заражене м`ясо вилучене і спалене.

За словами начальника Управління ветеринарної медицини міської ради Феодосії Романа Янікова, виявлення збудника захворювання у свинині не характерне для показників Криму, збудника цистицеркозу - личинку гельмінта - час від часу знаходять в яловичині.

Цистицеркоз є захворюванням великої рогатої худоби, що викликається наявністю личинок гельмінта (солітера), паразитуючого в м`язовій тканині тварин. За життя худоби майже неможливо виявити це захворювання. Проте вживання зараженого м`яса може призвести до появи в організмі людини бичачого або свинячого ціп`яка.