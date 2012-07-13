У Кривому Розі 53-річний чоловік «замінував» міськвиконком

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області затримано 53-річного чоловіка, який «замінував» міськвиконком.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається в повідомленні, вчора, 12 липня, до Криворізького райвідділу внутрішніх справ зателефонував невідомий, який сказав, що в згаданому місті в приміщенні міськвиконкому закладено вибухівку. Проведеним обстеженням вибухонебезпечних предметів не виявлено. Евакуація не проводилася.

Встановлено, що це безпідставне повідомлення, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, зробив 53-річний громадянин без постійного місця роботи та проживання. Правопорушника затримано.