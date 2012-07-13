У Чернігівській області в ДТП загинув росіянин

У Чернігівській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув росіянин.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, поблизу с. Леонівка Семенівського району водій вантажного малотоннажного автомобіля "Мерседес-Бенс Спринтер" скоїв зіткнення з мопедом "Дельта", який раптово виїхав з другорядної дороги на головну. Водій мопеда – громадянин Російської Федерації 1957 року народження. Він перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску. Внаслідок події водій мопеду від отриманих травм загинув на місці аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.