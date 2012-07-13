У Вінниці відкрили сучасний діагностичний центр

Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман відкрив у Вінниці сучасний діагностичний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемоній відкриття також взяли участь міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, керівники області та міста.

Проект будівництва цього діагностичного центру було реалізовано спільними зусиллями на рівні глави МЗС Ізраїлю, Фонду Петра Порошенка та мерії Вінниці.

Ізраїль допомагав у технічних питаннях зі створення центру, надав найсучасніше медичне обладнання, організував консультації та навчання для вінницьких медиків.

«У створення центру вкладено кілька мільйонів, але справа не в грошах, буде встановлено сучасне, за останнім словом техніки, обладнання, кращі наші експерти брали участь у підготовці персоналу», - відзначив міністр закордонних справ Ізраїлю.

«Я пам`ятаю, коли ми обговорювали цю ідею з моїм колегою Петром Порошенком - вона здавалася досить фантастичною. Для мене важливо, що нам за короткий період вдалося реалізувати цю ідею. Ніде ми такого задоволення від співпраці, як у Вінниці, не отримали», - додав А.Ліберман.

У свою чергу П.Порошенко сказав, що для реалізації цього проекту його Фонд інвестував мільйони і сьогодні центр готовий до роботи. «Коли кажуть, що потрібно проводити реформу охорони здоров’я – я думаю, що це є найкращий зразок, яким чином ця реформа має відбуватись – вона має бути близькою до людей, вона має бути зрозумілою, вона має бути доступною. З відкриттям діагностичного центру мій Фонд допомагатиме, в першу чергу, малозабезпеченим людям сплатити усі діагностичні послуги», – сказав П.Порошенко.

За словами мера Вінниці Володимира Гройсмана, діагностичний центр розпочне роботу з вересня цього року. «Зараз буде проведена вся процедура необхідної сертифікації і з вересня він запрацює. Ми також готуємо адресну допомогу для соціально незахищених людей, такі люди будуть отримувати повернення за надані послуги», - сказав мер Вінниці.

Довідка УНІАН. Муніципальний діагностичний центр площею близько 1000 кв. м. буде структурним підрозділом Центру первинної медико-санітарної допомоги №7. У його складі буде три відділення рентгенодіагностичне, ендоскопічне та експрес-лабораторія. У центрі проводитимуться рентгенодіагностика, комп’ютерна томографія, ультразвукові та ендоскопічні дослідження та обстеження на мамографі.