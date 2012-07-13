У Миколаєві байдарку протаранив моторний катер

У Миколаєві 12 липня зник безвісти 41-річний весляр байдарки після того, як у двомісну байдарку під час тренувального запливу в районі Бузького лиману на швидкості врізався моторний катер.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, 42-річний напарник весляра у шоковому стані доплив до берега.

Рятувальники, прибувши на місце, виявили на відстані 500 метрів від берега уламки байдарки і катер, який скоїв зіткнення, сказано в повідомленні.

На пошуки людини були направлені рятувальний катер МНС, рятувально-водолазне відділення Миколаївського воєнізованого гірничорятувального загону, також до пошуків приєдналися небайдужі люди, які мали власні плавальні засоби і водолазне устаткування.

За час проведення пошукових робіт спортсмена, який зник, не знайшли.

Пошукові роботи тривають.