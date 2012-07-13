У Києві чоловіка заплатить 10 тис. грн штрафу за «мінування»

У Києві чоловіка засуджено до 10 тис. грн штрафу за «замінування» житлового комплексу.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури столиці.

За даними прокуратури, цей чоловік 4 квітня в стані алкогольного сп’яніння зателефонував до міліції і надав неправдиву інформацію про замінування ЖК «Паркове місто».

Зокрема, прокинувшись о 5-й годині ранку від шуму за вікном, де поруч велися будівельні роботи, чоловік розлютився і повідомив у міліцію, що житловий комплекс заміновано.

Кримінальну справу проти затриманого було порушено за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).

За вироком Подільського районного суду м. Києва йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 200 грн.

При цьому в прокуратурі зазначили, що за змінами до Кримінального кодексу України, які вступили в дію з 7 червня 2012 року, громадянин, вчинивши такі дії, отримав би від 2 до 6 років позбавлення волі.