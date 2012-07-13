На Житомирщині заборонено відвідувати ліси

На Житомирщині через високу пожежну небезпеку тимчасово заборонено відвідувати ліси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Всеукраїнському семінарі представників обласних управлінь Державного агентства лісових ресурсів України повідомив журналістам перший заступник голови відомства Ярослав Макарчук.

„Через суху та спекотну погоду різко зросла небезпека виникнення лісових пожеж, через це лісівники Житомирщини, де лісів чи не найбільше в Україні, у липні цього року тимчасово оголосили надзвичайно високу пожежну небезпеку і попереджають: відвідувати лісові масиви у регіоні тимчасово заборонено, зокрема категорично забороняється в’їжджати до лісу автотранспортом, розводити багаття, палити”, - сказав Я.Макарчук.

"Станом на 2 липня цього року у державному лісовому фонді Житомирської області вже сталися 4 пожежі на загальній площі майже один гектар. Усі вони - наслідок необережного поводження населення з вогнем", - уточнив УНІАН начальник Житомирського обласного управління лісомисливського господарства Володимир Ткачук.

Згідно з законодавством, порушення вимог пожежної безпеки у лісах тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків.