Підтверджено сальмонельоз в 11 осіб з 24, які отруїлися тістечками

Лабораторно підтверджено сальмонельоз в одинадцяти осіб з 24-х, які отруїлися тістечками у Бердичеві Житомирської області.

Як повідомила сьогодні УНІАН начальник Відділу роботи із ЗМІ та громадськістю Теруправління МНС у Житомирській області Ірина Романюк, станом на сьогоднішній ранок у Бердичівській центральній лікарні залишається 8 хворих, з них одна дитина. Лабораторно підтверджено сальмонельоз в 11 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 липня у Бердичеві були госпіталізовані 24 особи, серед яких 8 дітей, які споживали тістечка місцевого виробника.

За фактом масового отруєння людей порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.