У Криму на хабарі попався головлікар лікарні

Порушено кримінальну справу

У Криму головний лікар однієї з лікарень отримав 500 доларів хабара від підприємця за надання дозволу на підключення кіоску до електромеріжі медичного закладу. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter