Сумщина: затримано 10 тонн контрабандного бразильського м'яса
08:33, 16 липня 2012Новини регіонів
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Перевозив громадянин Віменії
У Сумській області на відстані 10 м від державного кордону в районі села Грабовське Краснопільського району затримано громадянина Вірменії, який намагався нелегально перевезти через кордон понад 10 тонн бразильського м`яса.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської митниці, громадянин Вірменії автомобілем ДАФ намагався перемістити до Росії морожене м’ясо виробництва Бразилії у картонних коробках. Попередня вартість товару – понад 400 тис. грн.
Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 482, ч. 1 Митного кодексу України.
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