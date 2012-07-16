Сумщина: затримано 10 тонн контрабандного бразильського м'яса

У Сумській області на відстані 10 м від державного кордону в районі села Грабовське Краснопільського району затримано громадянина Вірменії, який намагався нелегально перевезти через кордон понад 10 тонн бразильського м`яса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської митниці, громадянин Вірменії автомобілем ДАФ намагався перемістити до Росії морожене м’ясо виробництва Бразилії у картонних коробках. Попередня вартість товару – понад 400 тис. грн.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 482, ч. 1 Митного кодексу України.