У Києві міліціонери отруїлися клофеліном, один помер
10:51, 16 липня 2012Новини регіонів
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У крові - психотропи і алкоголь
З ознаками сильного отруєння поступили до лікарні двоє співробітників столичного Управління Державної служби охорони при МВС України.
Як пише газета «Сегодня», вранці їх знайшов водій міжміського автобуса, і повідомив міліцію.
Попередньо, в крові обох зафіксовано алкоголь і психотропні речовини (ймовірно, клофелін).
Міліціонери були поза службою, в цивільному одязі і без зброї.
Один з них помер (нібито раніше скаржився на болі в серці). Його колега ще в реанімації, і дати свідчення не може.
Як повідомили в ДСО, до закінчення службового розслідування кримінальна справа не порушувалася. З версій - вживання фальсифікованої горілки і умисне отруєння «клофелінщицями».
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