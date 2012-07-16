14-річний хлопець виніс із палаючого будинку дітей і 83-річну бабусю

12:56, 16 липня 2012
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Пожежа через коротке замикання

У селі Токарівка Білозерського району Херсонської області 14-річний хлопець виніс із палаючого будинку двох дітей і 83-річну жінку, повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Херсонській області.

Пожежа сталася у житловому будинку на площі 29 кв. м, горіли кімната і перекриття даху. Попередня причина - коротке замикання в електромережі.

Вогонь був ліквідований силами пожежно-рятувального підрозділу Дніпровського району Херсона.

Після ліквідації пожежі стало відомо, що ще до прибуття рятувальників 14-річний онук господині будинку виніс на руках з палаючого будинку двох дітей 2-х і 4-х років і свою 83-річну бабусю, а також допоміг вийти 21-річній сестрі.

Усього, за даними ТУ МНС, від початку року в Херсонській області виникло 952 пожежі, під час яких загинули 40 чоловік (з них двоє дітей). Сума збитків від пожеж становить 8,95 млн грн.

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