14-річний хлопець виніс із палаючого будинку дітей і 83-річну бабусю

У селі Токарівка Білозерського району Херсонської області 14-річний хлопець виніс із палаючого будинку двох дітей і 83-річну жінку, повідомляє прес-служба територіального управління МНС України у Херсонській області.

Пожежа сталася у житловому будинку на площі 29 кв. м, горіли кімната і перекриття даху. Попередня причина - коротке замикання в електромережі.

Вогонь був ліквідований силами пожежно-рятувального підрозділу Дніпровського району Херсона.

Після ліквідації пожежі стало відомо, що ще до прибуття рятувальників 14-річний онук господині будинку виніс на руках з палаючого будинку двох дітей 2-х і 4-х років і свою 83-річну бабусю, а також допоміг вийти 21-річній сестрі.

Усього, за даними ТУ МНС, від початку року в Херсонській області виникло 952 пожежі, під час яких загинули 40 чоловік (з них двоє дітей). Сума збитків від пожеж становить 8,95 млн грн.