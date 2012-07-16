Житомирщина: 15 селян отруїлися на храмовому святі
13:07, 16 липня 2012Новини регіонів
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У лікарні з гастроентероколітом
До інфекційного відділення Бердичівської центральної лікарні з попереднім діагнозом «гастроентероколіт» було госпіталізовано 15 жителів с. Журбинці Бердичівського району Житомирської області.
Попередня причина захворювання – вживання неякісних продуктів харчування під час святкування у селі 12 липня храмового свята (святих апостолів Петра і Павла), повідомляє прес-служба МНС.
Всього на святі були присутніми 75 осіб.
Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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