У порту Керчі загинув робітник
15:31, 16 липня 2012Новини регіонів
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Прибило шматком бетону
Житель Донецької області, який працював монтажником у морському торговому порту Керчі, загинув у результаті падіння на нього шматка бетону.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в неділю, 15 липня.
Бригада "швидкої допомоги", яка прибула в порт, виявила на будівельному майданчику тіло 31-річного чоловіка.
"Житель Дружківки працював у порту за наймом. За словами керівництва підприємства, на нього впав шматок бетонної конструкції. Чоловік помер до приїзду лікарів", - сказано в прес-релізі.
У події розбираються співробітники міліції.
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