У порту Керчі загинув робітник

Житель Донецької області, який працював монтажником у морському торговому порту Керчі, загинув у результаті падіння на нього шматка бетону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався в неділю, 15 липня.

Бригада "швидкої допомоги", яка прибула в порт, виявила на будівельному майданчику тіло 31-річного чоловіка.

"Житель Дружківки працював у порту за наймом. За словами керівництва підприємства, на нього впав шматок бетонної конструкції. Чоловік помер до приїзду лікарів", - сказано в прес-релізі.

У події розбираються співробітники міліції.