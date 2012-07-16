У Севастополі співробітники МНС врятували двох жителів

У Севастополі співробітники МНС врятували двох місцевих жителів, які не могли спуститися зі скелі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС у місті Севастополі, чоловік і жінка спускалися небезпечною ділянкою, де обсипається ґрунт, їм не вистачило лише 30 метрів для того, щоб досягти своєї мети. Вони опинилися в безвихідній ситуації - не могли спуститися вниз і піднятися вгору. Севастопольці вхопилися за єдиний кущ, який ріс на цьому схилі.

Під пекучим сонцем скелелази-аматори провели близько години. На допомогу їм прийшли рятувальники МНС. Сім співробітників аварійно-рятувального загону проводили роботи з порятунку відпочиваючих протягом двох годин.

"Роботи були ускладнені через те, що на прямовисному схилі у будь-який момент міг розпочатися каменепад, встановити спорядження було непросто", - повідомив начальник групи пошуково-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення МНС Севастополя Ігор Жемков.